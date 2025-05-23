KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Mayıs 2025 09:29
Hürriyetin B grubu KPSS ye yaş şartı geldi haberi

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/35i-gecen-memur-olamayacak-42811678

Son paragrafa bakar mısınız

B Grubu Kadrolar (genel memuriyet pozisyonları): Bu kadrolar için merkezi yerleştirme yoluyla yapılan atamalarda yaş sınırı aranmıyordu. Kabul edilen yeni yasa ile kamu kurumlarına girişte genel bir 35 yaş sınırı getirildi.


elk muhendis
Şef
23 Mayıs 2025 11:16

İşkembeden sallamış haberi yapan kişi. Kanuni bir dayanağı yok.


macinix
Aday Memur
23 Mayıs 2025 11:29

b gurubu için kesin konuşması enteresan dayanağı nedir acaba?


ebru0808
Aday Memur
23 Mayıs 2025 12:27

Memurlar net editörü edip üzen x hesabinda da memurlar nitesinded de bu konu hakkında doğru bilgilendirme yaptı.kpss a grubu uzmanlık vs.. daha önceden de uygulanan( KHK ile) 35 yaş sınırı kanunla sabitlendi.yani anayasa mah. KHK ile bunu duzenleyenezsin Kanunla düzenle demiş onlarda kanunla kpss a grubu yani özel yarisma sınavlarında uzmanlıklar vs..35 yaş sınırı koydu.kisaca kpss b grubunda merkezi atamalarda 35 yaş sınırı yok kanunlada herhangi bir genişletme esnetme yapılmadı.2026 kpss hazırlanacak lar merkezi atama dusunenler yazirlanabilir.

X hesabindan memurlar net editörü edip üzen Takip edip konu ile ilgili bilgiye bakabilirsiniz.


ebru0808
Aday Memur
23 Mayıs 2025 12:29

https://x.com/edipuzen/status/1923360819649069389?t=36qYmevgJErbcB4v0GOXaQ&s=19. Buradan bakabilirsiniz doğru haber.35 yaş sınırı kpssb ve merkezi atamada yok 2026 kpss hazırlanmak isteyen hazirlansin


clubmanpinaud
Memur
23 Mayıs 2025 13:24

Referans alınması gereken gazetecilerin haberi değil, bizzat Kanun Teklifidir. Kanun Teklifinde ise gazete haberinde yazıldığı gibi bir düzenleme yoktur. Haberde, Kanun teklifi içeriğine dair yanlış yorumlar yapılmıştır.

Konuyu detaylı olarak açıklayalım. Müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, uzman yardımcısı vb. kariyer meslek olarak bilinen ve özel yarışma sınavıyla girilen A grubu kadroların tamamında öteden beri yaş sınırı vardı. Bu kadrolarda yaş sınırı, 2011'den önce 30 yaş olarak uygulanıyordu ve bu yaş sınırı, kurumların kendi özel mevzuatında (kanun, yönetmelik vb.) yer alıyordu. Kamuoyundan gelen talepler üzerine, 2011?de, kariyer meslek olarak bilinen bu kadroların genelinde uygulanan 30 yaş sınırı, 35 yaşa çıkarıldı ve düzenlemenin hızlıca yürürlüğe girmesi için (kurumların özel mevzuatlarındaki 30 yaş sınırının 35 yaş sınırına yükseltilmesine dair değişikliğin, her kurumun kendi özel mevzuatında değişiklik yapması zaman alacağından) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na EK 41. Madde eklenerek ?Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.? düzenlemesi getirildi. Böylece müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, uzman yardımcısı vb. kariyer meslek olarak bilinen ve özel yarışma sınavıyla girilen A grubu kadroların tamamında yaş sınırı 30 yaştan 35 yaşa çıkartılmış oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun, yukarıda belirttiğimiz EK 41. Maddesine, 2018?de 703 sayılı KHK ile "Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır." düzenlemesi getirilerek, Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı uygulanacağı düzenlenmiş oldu; ancak Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı KHK?nın bazı maddelerini iptal etti. Yaş sınırını ilgilendiren 703 sayılı KHK düzenlemesinde de, yaş sınırının, KHK ile değil, kanunla düzenlenmesi gerektiği kararına istinaden, şimdiki Kanun teklifindeki düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun, müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, uzman yardımcısı vb. kariyer meslek olarak bilinen ve özel yarışma sınavıyla girilen A grubu kadrolara girişte yaş sınırını düzenleyen EK 41. Maddesinin ikinci fıkrasına, 2018?de 703 sayılı KHK hükmüyle getirilen düzenlemenin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra Kanun ile düzenlenmesinden ibaret. Yani haberde yazıldığı gibi, topyekûn bütün devlet memurluğu kadrolarına yaş sınırının getirilmesi söz konusu olmadığı gibi, uygulamada yeni bir şey yok.


karadenizboy
Aday Memur
23 Mayıs 2025 14:08

böyle bi durumla yasa yapanların kendileri ve yakınları mağdur olmadıkça hiçbişey yapmaz bu durum insan hak ve fırsat eşitliğine aykırı, insan aklı daima diri öğrenmeye açık ve tecrübeleri uygular. işe alımlarda özel sektör bile yaş şartları getirmiş durumda insanlar ellerinde olmayan sebeplerden ötürü işsiz kalır ve hayatında kendinin hakim olamadığı olmadık durumlar yaşar ve bunu 30,35,40,50 yaşından sonra yaşadı ve hayatını idame ettiremeyecek duruma geldi. kişi 30,35,40,50 yaşlarında yukarı saydığım elinde olmayan sebeplerden emekli olamadı ve hiçbir yerde işe giremiyor sizin koyduğunuz yasa,kural vesaire yüzünden neden bu kişiyi yardımlarla yaşama zorunluluğuna itersinizki.

söylediğim gibi insan hakları ve fırsat eşitliğine aykırı bir durum

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurluğa 35 yaş sınırı geliyorAtama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?Hürriyetin B grubu KPSS ye yaş şartı geldi haberi35 yaş şartı tamamen kaldırılmalıdır.KPSS B yaş şartı var mı?2025/1 merkezi atamaPeyzaj Mimarları PlatformuÇaykur'a AtananlarApron memuruOGM-iha pilotluğu

Sözlük

Ezra 1 şu an çalan şarkı 2 Bugün olanlar 3 Seni en çok etkileyen tarihi olay 4 Sığınak Şarkılar 8 yayla 1 önümüzdeki 2 hafta çok önemli 1 insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 1 buzlu badem 2 hiçbir işte dikiş tutturamayanların ortak özellikleri 5

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak GerekirDepozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!Dolar 39 TL'yi GeçtiCasus kamera ile Türkiye'yi izleyip 55 bin görüntü toplamış524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.