Hürriyetin B grubu KPSS ye yaş şartı geldi haberi

Referans alınması gereken gazetecilerin haberi değil, bizzat Kanun Teklifidir. Kanun Teklifinde ise gazete haberinde yazıldığı gibi bir düzenleme yoktur. Haberde, Kanun teklifi içeriğine dair yanlış yorumlar yapılmıştır.

Konuyu detaylı olarak açıklayalım. Müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, uzman yardımcısı vb. kariyer meslek olarak bilinen ve özel yarışma sınavıyla girilen A grubu kadroların tamamında öteden beri yaş sınırı vardı. Bu kadrolarda yaş sınırı, 2011'den önce 30 yaş olarak uygulanıyordu ve bu yaş sınırı, kurumların kendi özel mevzuatında (kanun, yönetmelik vb.) yer alıyordu. Kamuoyundan gelen talepler üzerine, 2011?de, kariyer meslek olarak bilinen bu kadroların genelinde uygulanan 30 yaş sınırı, 35 yaşa çıkarıldı ve düzenlemenin hızlıca yürürlüğe girmesi için (kurumların özel mevzuatlarındaki 30 yaş sınırının 35 yaş sınırına yükseltilmesine dair değişikliğin, her kurumun kendi özel mevzuatında değişiklik yapması zaman alacağından) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na EK 41. Madde eklenerek ?Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.? düzenlemesi getirildi. Böylece müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, uzman yardımcısı vb. kariyer meslek olarak bilinen ve özel yarışma sınavıyla girilen A grubu kadroların tamamında yaş sınırı 30 yaştan 35 yaşa çıkartılmış oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun, yukarıda belirttiğimiz EK 41. Maddesine, 2018?de 703 sayılı KHK ile "Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır." düzenlemesi getirilerek, Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı uygulanacağı düzenlenmiş oldu; ancak Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı KHK?nın bazı maddelerini iptal etti. Yaş sınırını ilgilendiren 703 sayılı KHK düzenlemesinde de, yaş sınırının, KHK ile değil, kanunla düzenlenmesi gerektiği kararına istinaden, şimdiki Kanun teklifindeki düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun, müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, uzman yardımcısı vb. kariyer meslek olarak bilinen ve özel yarışma sınavıyla girilen A grubu kadrolara girişte yaş sınırını düzenleyen EK 41. Maddesinin ikinci fıkrasına, 2018?de 703 sayılı KHK hükmüyle getirilen düzenlemenin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra Kanun ile düzenlenmesinden ibaret. Yani haberde yazıldığı gibi, topyekûn bütün devlet memurluğu kadrolarına yaş sınırının getirilmesi söz konusu olmadığı gibi, uygulamada yeni bir şey yok.