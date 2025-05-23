Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 09:31
maaşlar bayramdan önce yatar diyorlar
...

Çok Yazılan Konular

KKK 2025 tayinDzkk genel atamaYan Ödeme KararnamesiK.K.K Uzman erbaş tayinTsk hava kuvvetleri göreve gönderip konaklama giderini ödemiyor.Hava ikmal subaylık vs belediyede mühendislikMaaş Yetersizliği

Sözlük

göz 1 gözler kalbin aynasıdır 1 kpss ile atanmak 1 şu an çalan şarkı 4 hiçbir işte dikiş tutturamayanların ortak özellikleri 5 Bir Daha Asla Yapmam Dediğin Şeyler 3 zamanda yolculuk yapsaydın nereye giderdin 3 Yunus Emre'ce 1 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 19 Hayat seçimlerden ibarettir 1

Son Haberler

Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son DurumBorsa İstanbul Güne Düşüşle BaşladıYapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısında Yüzde 21 AzalmaSTS Öğretmenlik Sınav Sonuçları AçıklandıEvde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.