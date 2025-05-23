Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 10:33
Memursen'e üye olunursa ek gelir elde edilebilir mi?

Arkadaşlar merhaba.

Kusura bakmayın, umarım konuyu yanlış yere açmamışımdır.

Sizce böyle bir şey olabilir mi? Yani maaşa ilave para yatar mı?

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