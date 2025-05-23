Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 11:49
maaşlar bayramdan önce yatar diyorlar
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Mert4423
Aday Memur
23 Mayıs 2025 13:18

yatisinlar 10 gun bankada duracak ina millet harcasin coluk cucuguna bisey alsin bunu tartismak bile a bes bisey


slm08
Daire Başkanı
23 Mayıs 2025 13:57

çok erken bana hikaye gibi geldi 10 gün önceden maaş ödenmesi

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