Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2025 12:08
Atama yönetmeliği madde 39

Eşim bankacı madde 39 kapsamında genel idare hizmetine geçme durumum olabilir mi eğer eşimin tayininin yapılamayacağına dair belge alırsam bilgisi olan var mı


swat3410
Editor
23 Mayıs 2025 12:10

https://forum.memurlar.net/konu/2578523/yeni-atama-yonetmeliginde-es-durumundan-gih-e-gecis.html


swat3410
Editor
23 Mayıs 2025 12:11

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