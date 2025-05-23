Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Mayıs 2025 12:13
Boşanma Sonrası Mazeret Tayini

boşanma sonrası mazeret tayini il emrine mi atabilir hastaneye mi lütfen bilen birileri yazsın

Çok Yazılan Konular

Eş Durumu Tayini YardımPromosyon Beklentiniz Ne Kadar Arkadaşlar?Sağlık Mazaret ReddiYolluk ParasıSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Refakat İzni ve İller Arası Tayinİzin Hakkım var mı ?Aynı Bakanlığa Farklı Ünvanla Atanma Durumu?TCDD'den Sağlık Bakanlığına Geçiş Hk.Kurban Bayramı Tatili 10 gün Olur mu ?

Sözlük

zamanla yarışmak 2 Bir insanı nasıl tanırsın? 2 yayla 1 önümüzdeki 2 hafta çok önemli 1 Ceren kız der ki. 13 ağlatan şarkılar 2 türkü söylemek 1 Birinin yüzündeki gülümsemeye vesile olmak 4 İnsan insanın acısını alır 1 altının 500 tlye gelecek olması 2

Son Haberler

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Tehdit Davasında Hapis CezasıTarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii açıldıFahrettin Altun'dan Net Açıklama: Bayram Tatili Uzatılmayacak!Türkiye'nin AB Tescilli Coğrafi İşaretli Ürünleri ArtıyorÖğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.