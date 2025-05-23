Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 12:36
Kıbrıs yurdışı izni.
Merhabalar eşimle balayı maksatlı kıbrıs orduevine gideceğiz. Askeri personel olduğum için yurtdışı izni girmem gerekiyor mu konaklayacağımız yer tsk nın kendi bünyesi olduğu için bilgi almak için soruyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Tahinci
23 Mayıs 2025 14:02

Tabiki yurtdışı izini şart

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