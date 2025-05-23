Kıbrıs yurdışı izni.

Merhabalar eşimle balayı maksatlı kıbrıs orduevine gideceğiz. Askeri personel olduğum için yurtdışı izni girmem gerekiyor mu konaklayacağımız yer tsk nın kendi bünyesi olduğu için bilgi almak için soruyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Merhabalar eşimle balayı maksatlı kıbrıs orduevine gideceğiz. Askeri personel olduğum için yurtdışı izni girmem gerekiyor mu konaklayacağımız yer tsk nın kendi bünyesi olduğu için bilgi almak için soruyorum. Şimdiden teşekkür ederim.