Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2025 12:50
Vefat eden polisin yetim kızına bağlanacak maaş

mrb 27 yıllık polis memuru vefatından sonra tek çocuğuna kız çocuğuna devlet ne kadar maaş bağlar polis evli değil sadece tek kızı var


Memurhaps
Şube Müdürü
23 Mayıs 2025 13:16
SGK sorsanız daha iyi
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