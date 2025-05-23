KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Mayıs 2025 12:52
35 yaş şartı tamamen kaldırılmalıdır.

Bir insanın çalışarak, emeğinin hakkıyla, zekasıyla memur olma hakkı yaş sınırı getirilerek elinden alınamaz.

Bu durum İnsan haklarına aykırıdır.

Hak Gaspıdır.

Ne Kariyer Meslek Gruplarında ne KPSS A - B Gruplarında hiçbir şekilde insanların memur olma hakları 35 yaş sınırı getirilerek engellenemez.

Kimseden bir ayrıcalık beklenmiyor ama elimizdeki hakkımızda yemek kabul edilemez.

Kim daha yüksek puan aldıysa yaşı kaç olursa olsun memur olabilir olmalıdır da.

Bir insanın işleri kötü gitti ve özel sektörden ayrıldı yada kendi çapında kurduğu bir şirket battı ve KPSS'ye çalışıp memur olmak istedi. Kazandı diyelim. Yaş sınırını geçtin memur olamazsın denilemez. Bu insan haklarına aykırı.

Kimin puanı iyiyse kim daha çok net yaptıysa o memur olmalıdır. İşte Liyakat budur.

Liyakata yaş sınırı getirilemez.

Memurlukta 35 yaş sınırı zabıta,polislik, askerlik gibi güç, kuvvet ve güvenlik gerektiren memurluklar hariç hiçbir memur gruplarında uygulanmamalıdır.

Bu HAK'KA HUKUKA SIĞMAZ


karadenizboy
Aday Memur
23 Mayıs 2025 14:07

böyle bi durumla yasa yapanların kendileri ve yakınları mağdur olmadıkça hiçbişey yapmaz bu durum insan hak ve fırsat eşitliğine aykırı, insan aklı daima diri öğrenmeye açık ve tecrübeleri uygular. işe alımlarda özel sektör bile yaş şartları getirmiş durumda insanlar ellerinde olmayan sebeplerden ötürü işsiz kalır ve hayatında kendinin hakim olamadığı olmadık durumlar yaşar ve bunu 30,35,40,50 yaşından sonra yaşadı ve hayatını idame ettiremeyecek duruma geldi. kişi 30,35,40,50 yaşlarında yukarı saydığım elinde olmayan sebeplerden emekli olamadı ve hiçbir yerde işe giremiyor sizin koyduğunuz yasa,kural vesaire yüzünden neden bu kişiyi yardımlarla yaşama zorunluluğuna itersinizki.

söylediğim gibi insan hakları ve fırsat eşitliğine aykırı bir durum


Rambo23
Memur
23 Mayıs 2025 14:16

Sayın Hocam çok güzel yazmışsınız ama bir yere itirazım var.

Bu yasa yapanlar bu yasaları kendi menfaatlerine göre yapamaz.

Yasa yapan kişilere oy veren vatandaşlar, yasa yapan kişilerin istediklerine göre hayatlarını yaşasınlar, onlar istedikleri rahatlıkta, konforda yaşasın diye oy vermediler. Vatandaşları temsil etsinler, vatandaşların isteklerini tabi ki mantıklı isteklerini yerine getirsinler, mecliste sorunlarına çözüm bulsunlar diye oy verdiler. biz onlara oraya keyif sürmeye gitsinler diye oy vermedik. bizim sıkıntılarımızı çözsünler diye oy verdik ki cumhuriyet budur. halk kendisini temsil etmesini istediği kişiye yada partiye oy verir ve bu sayede kendisini mecliste temsil ettirir.

Burada bir hak gaspı var bunun insan haklarına ve fırsat eşitliğine uygun bir şekilde çözülmesi gerekiyor

karadenizboy, 34 dk. önce

böyle bi durumla yasa yapanların kendileri ve yakınları mağdur olmadıkça hiçbişey yapmaz bu durum insan hak ve fırsat eşitliğine aykırı, insan aklı daima diri öğrenmeye açık ve tecrübeleri uygular. işe alımlarda özel sektör bile yaş şartları getirmiş durumda insanlar ellerinde olmayan sebeplerden ötürü işsiz kalır ve hayatında kendinin hakim olamadığı olmadık durumlar yaşar ve bunu 30,35,40,50 yaşından sonra yaşadı ve hayatını idame ettiremeyecek duruma geldi. kişi 30,35,40,50 yaşlarında yukarı saydığım elinde olmayan sebeplerden emekli olamadı ve hiçbir yerde işe giremiyor sizin koyduğunuz yasa,kural vesaire yüzünden neden bu kişiyi yardımlarla yaşama zorunluluğuna itersinizki.

söylediğim gibi insan hakları ve fırsat eşitliğine aykırı bir durum

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