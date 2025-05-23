35 yaş şartı tamamen kaldırılmalıdır.

Bir insanın çalışarak, emeğinin hakkıyla, zekasıyla memur olma hakkı yaş sınırı getirilerek elinden alınamaz.

Bu durum İnsan haklarına aykırıdır.

Hak Gaspıdır.

Ne Kariyer Meslek Gruplarında ne KPSS A - B Gruplarında hiçbir şekilde insanların memur olma hakları 35 yaş sınırı getirilerek engellenemez.

Kimseden bir ayrıcalık beklenmiyor ama elimizdeki hakkımızda yemek kabul edilemez.

Kim daha yüksek puan aldıysa yaşı kaç olursa olsun memur olabilir olmalıdır da.

Bir insanın işleri kötü gitti ve özel sektörden ayrıldı yada kendi çapında kurduğu bir şirket battı ve KPSS'ye çalışıp memur olmak istedi. Kazandı diyelim. Yaş sınırını geçtin memur olamazsın denilemez. Bu insan haklarına aykırı.

Kimin puanı iyiyse kim daha çok net yaptıysa o memur olmalıdır. İşte Liyakat budur.

Liyakata yaş sınırı getirilemez.

Memurlukta 35 yaş sınırı zabıta,polislik, askerlik gibi güç, kuvvet ve güvenlik gerektiren memurluklar hariç hiçbir memur gruplarında uygulanmamalıdır.

Bu HAK'KA HUKUKA SIĞMAZ