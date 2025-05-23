Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 13:23
alınan duyumlar doğruysa 200 bin civarı deniliyor promosyon parası bu konuda fikirleriniz nedir

bence olması gereken miktar


benyazarken
Aday Memur
23 Mayıs 2025 13:25
Bana göre imkansız

edirne2222
Memur
23 Mayıs 2025 13:25

sebeb açıkla bakalım

benyazarken, 1 saat önce
Bana göre imkansız

34poseidon
Memur
23 Mayıs 2025 13:40

bende 500 bin duydum kuyuda başka deli var mı bakalım


emrahüzülmez
Memur
23 Mayıs 2025 13:43

1 milyon olsun yok mu artıran :)


Ruili
Şef
23 Mayıs 2025 13:59
megane 4 1.3 tce icon paket haricini kabul etmem

Memur bayan
Aday Memur
23 Mayıs 2025 14:00

neden olmasın memur zammından sonra sözleşme yapılacak ve 3 yıla tekabül edecek zaten bir revize


Memur bayan
Aday Memur
23 Mayıs 2025 14:01

zaten bir revize söz konusu olmadı , verilmesi gereken 250 den aşağı olmamalıdır.haklı arkadaş


quattro6
Aday Memur
23 Mayıs 2025 14:13
Az kaldı . 2,3 ay sonra göreceğiz. İnşallah herkesi memnun edecek bir rakam olur. Hayırlısı olsun

solan_çiçek
Aday Memur
23 Mayıs 2025 14:40

200 bin gibi bir rakam vermezler arkadaşlar maksimum 100 bin TL verilir bence. Duyumunuz nereden

Toplam 9 mesaj

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