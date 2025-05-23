Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Mayıs 2025 13:48
Yolluk Hesaplama

Merhaba aranızda mutemet var mı? il içi tayinde geldim. 60 km ne kadar olur?


prm.mamy
Aday Memur
23 Mayıs 2025 14:24

il ici tayinde yolluk yokkı kardes

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