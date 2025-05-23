Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 14:06
18 yaş altı hagb sağlık bakanlığı
17 yaşımda arkadaşlarım arasında birbirimize videolar falan gönderirken suç olduğunu bilmediğim şekilde uygunsuz görüntü paylaşımı yapmışım bundan dolayı ssç olup 1 yıl 1 ay cezadan hagb aldım şu an sağlık bakanlığı arşiv araştırmasındayım olumsuz gelme ihtimali nedir

muallimmm4638
Şef
23 Mayıs 2025 14:30
hangi maddeden hagb ? 226 mı?

muallimmm4638
Şef
23 Mayıs 2025 14:31
sene kaçta aldın silinmiştir o.
Toplam 2 mesaj

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