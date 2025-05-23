Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 14:11
Tarım ve orman bakanlığı kurum değişikliği

Tarım ve orman bakanlığı bünyesinde orman genel müdürlüğünde çalışan Orman Muhafaza Memurlarının kurum değişikliği yapabileceği meslek grupları nelerdir? Ve şartları nedir yapan varsa bilgileri bizimle paylaşabilir mi?


Omm adayı
23 Mayıs 2025 14:16

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