Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mayıs 2025 14:53
ÖSYM GÖREVLENDİRMELERİ

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezinin sınavlarında "gis.osym.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilmekte. Acak, devlet memuru olduğumuz için bazı durumlarda rıza dışı da görevlendirmeler yapılabilmekte.

ÖSYM tarafından en son 08-09.06.2024 tarihlerinde "şehiir içi sınav evrakı nakil görevlisi" görevini aldım. O tarihte ÖSYM sisteminde uyarı yoktu. İstanbul gibi şehirlerde nakil görevi demek gecenin saat 2 ila 3'ü gibi evden çıkıp akşam 17.30-18.00 gibi evde olmak demektir. İkametten uzak bir görevlendirmede maalesef ÖSYM görevi görev olmaktan çok eziyet ve ek maddi külfet demektir. Zira 15 saatimizi alan görevde salon başkanı ve gözetmenden düşük ücretlerden tutun, gün boyu personelin beslenmesi, beklemesi gibi durumlarla tam anlamıyla yorucu bir görev olmakta.

Anılan tarihlerde dağıtım merkezindeki yetkili ile sözlü münakaşaya girdim. İkametime yakın bölge verilmesi talebime ben nereyi istersem oraya gidersin cevabını alınca bir daha nakil görevi almamaya yemin ettim.

Gerek yetkili kişilerin biz görevlilere sanki marabalarıyız gibi davranmaları, şahsım gibi yüksek lisans veya lisans mezunu, eğitimli kişileri ÖSYM'ye kırgın ve küskün hale getirdi. Büyükşehirlerde 15 saati bulan mesai süresinin çok düşük ücretlendirilmesi, kumanya veya gıda desteği verilmemesi, barınma, bekleme durumunda bina dışında kalmamız ve yer bulamamamız bizleri bu işi yaptırmaktan uzaklaştırdı.

Bugün (23.05.2025) tam 10 mesaj geldi ÖSYM sisteminden. Bu mesajların 5'i görevlendirme, 5'igörev iptali olarak geldi, üstelik başvurum olmamasına rağmen.

Devletin işi yarım kalmasın, halel gelmesin diye isteksizce de olsa kabul ediyoruz ama ÖSYM yetkililerinin bizlere olan düşmanca, aşağılarcasına küçük görme tavırları ve ücret politikaları yüzünden bizleri mesafe koymaya itiyor.ÖSYM'nin acill olarak görevlendirme politikalarını gözden geçirmesi, emeğe ve saate göre ücret politikası geliştirmesi, eğitimi olan bizlere biraz daha saygılı davranılması, şehir içi nakil görevininn şartlarının düzeltilmesi gerekmektedir.


kimuni
Daire Başkanı
23 Mayıs 2025 15:12

böyle olduğunu tahmin etmiştim.

efem meslekte 5. yılım bitti ve ben hiç ama hiç bu görevi almadım. neme lazım böylesi işler. haha ççok memnunum.

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