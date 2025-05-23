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Editörler : Changes


23 Mayıs 2025 15:08
mersin sağlık mahallesi satılık yeni genis 2+1 daire
sahibinden cadde üstü 2+1 yeni geniş daire,2.kat, kapalı mutfak, Carsiya yakin, marketlere 100m, okullara yürüme mesafesinde, nezih aile apartmani, odaları kare, balkonu odalara ve salona açıyor. Doğalgaz ic tesisatı tesisatı var.

ugur352352
Aday Memur
23 Mayıs 2025 15:09
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Toplam 1 mesaj

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mersin sağlık mahallesi satılık yeni genis 2+1 daire

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