Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mayıs 2025 17:11
Bir soru(n)

Merhaba arkadaşlar. İl içi tayinleri oldu. Sıraya girenler için 18 Haziran ve 13 Ağustos süreç devam edecek.

İl dışı tayinleri var 3 Haziranda sonuçlar açıklanacak. Sorum şu, ben iliçi tayinle atanamadım. Bir okulda 1.sırada Bekliyorum. Sırada şöyle bir açıklama vardı. Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir.Buna göre il dışından benim sıraya girdiğim okula tayin istenemeyecek, doğru mudur, teşekkürler


kimuni
Daire Başkanı
23 Mayıs 2025 17:17

ben öyle anladım hocam. hayırlısı olsun.


sahin-gomu
Memur
23 Mayıs 2025 17:19

Hocam şu an o okulda ihtiyaç yok nasıl açılacak? Eğer emekli olan olursa ya da mazeret grubunda giden olursa siz sıradasınız oraya gidersiniz. İl dışını etkileyen bir durum yok çünkü orada şu an açık yok.


itouchcoach
Memur
23 Mayıs 2025 17:39

Mazeretten giden var özel durum

sahin-gomu, 34 dk. önce

Hocam şu an o okulda ihtiyaç yok nasıl açılacak? Eğer emekli olan olursa ya da mazeret grubunda giden olursa siz sıradasınız oraya gidersiniz. İl dışını etkileyen bir durum yok çünkü orada şu an açık yok.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 İl içi atama sonuçlarıKurban bayramı tatili uzar mı?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl içi sıramatik sistemiSağlık Özrü MazeretiOrtaokullarda yabancı dil sınıfı açılması.İller Arası Türkçe Branşı Giresun Gelir mi?Promosyon ve yer degisikligi2025 İsteğe Bağlı İl Dışı AtamalarıÖğrenci gelmezse ek ders sorunu!!!

Sözlük

crops35 15 altının 500 tlye gelecek olması 2 Bir Daha Asla Yapmam Dediğin Şeyler 4 tempo 1 zamanda yolculuk yapsaydın nereye giderdin 5 dost 1 Yalnızlık mı özgürlük mü? 1 Bir insanı nasıl tanırsın? 3 yurtdışına çıkmak 3 Birinin yüzündeki gülümsemeye vesile olmak 4

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak GerekirDepozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!Dolar 39 TL'yi GeçtiCasus kamera ile Türkiye'yi izleyip 55 bin görüntü toplamış524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.