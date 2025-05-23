Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mayıs 2025 17:11
Yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir ifadesi.

Merhaba arkadaşlar. İl içi tayinleri oldu. Sıraya girenler için 18 Haziran ve 13 Ağustos süreç devam edecek.

İl dışı tayinleri var 3 Haziranda sonuçlar açıklanacak. Sorum şu, ben iliçi tayinle atanamadım. Bir okulda 1.sırada Bekliyorum. Sırada şöyle bir açıklama vardı. Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir.Buna göre il dışından benim sıraya girdiğim okula tayin istenemeyecek, doğru mudur, teşekkürler


kimuni
Daire Başkanı
23 Mayıs 2025 17:17

ben öyle anladım hocam. hayırlısı olsun.


sahin-gomu
Memur
23 Mayıs 2025 17:19

Hocam şu an o okulda ihtiyaç yok nasıl açılacak? Eğer emekli olan olursa ya da mazeret grubunda giden olursa siz sıradasınız oraya gidersiniz. İl dışını etkileyen bir durum yok çünkü orada şu an açık yok.


itouchcoach
Memur
23 Mayıs 2025 17:39

Mazeretten giden var özel durum

sahin-gomu, 6 saat önce

Hocam şu an o okulda ihtiyaç yok nasıl açılacak? Eğer emekli olan olursa ya da mazeret grubunda giden olursa siz sıradasınız oraya gidersiniz. İl dışını etkileyen bir durum yok çünkü orada şu an açık yok.


itouchcoach
Memur
23 Mayıs 2025 18:03

Sıra tayini 18 Haziranda

İl dışı 3 Haziranda

Okulda açık oluştu.

İl dışına açılır mı okul

Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir

sahin-gomu, 6 saat önce

Hocam şu an o okulda ihtiyaç yok nasıl açılacak? Eğer emekli olan olursa ya da mazeret grubunda giden olursa siz sıradasınız oraya gidersiniz. İl dışını etkileyen bir durum yok çünkü orada şu an açık yok.


sahin-gomu
Memur
23 Mayıs 2025 19:36

Okuldan nasıl giden oldu hocam? Mazeret ataması yapılmadı, emekliler temmuzda yansıyacak. İl dışına yansımayacak.

itouchcoach, 5 saat önce

Sıra tayini 18 Haziranda

İl dışı 3 Haziranda

Okulda açık oluştu.

İl dışına açılır mı okul

Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir

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