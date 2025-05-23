Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2025 20:06
Polislikten ihraç psikiyatri

Polis değilim ama polis olmak istiyorum. Kafaya taktığım birşey var. Şimdi son 2 yıl psikiyatri gitmediysen kabul edilirsin kuralı var. Ama forumda denk geliyorum adamlar 7 yıl sonra 10 yıl sonra durduk yere meslekten psikiyatri geçmişinden ihraç ediliyor. Bende polis olsam böyle mi olacak evimi yuvamı kurmuşken yıllar sonra durduk yere mesleğimden mi olucam

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