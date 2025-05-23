Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2025 21:57
Polisliğin yanına ek iş ne yapılabilir

Herkese merhaba 34 ilinde çalışıyorum hafta izinli günlerimde çalışabiceğim bir iş yapmak istiyorum TAG önerdiler ama riskli başka fikri olan vardır diye birde burdan sorup fikirlerinizi alayım dedim

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