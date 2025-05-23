Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Changes


23 Mayıs 2025 22:20
4-6 Yaş Kuran Kursu
selamunaleyküm arkadaşlar, çocuğumu 4-6 yaş kuran kursuna göndersem öğrenci belgesi alma hakkım oluyor mu??

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