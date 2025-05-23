Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 22:44
Ayağınızı yorganıniza göre uzatın.

Fazla dallanıp budaklanmayin.

Lüks araca binmeyin. Broadway yeter.

Dışarıda yemek yemeyin.

Lüks takım elbise almayın. Ucuz takımlara bakın.

Bime ucuz takım geliyor ara sıra kaçırmayın.

Tatil vs bunları bir kenara bırakın.

Ucuz gıdaya yönelin.

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