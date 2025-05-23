Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2025 23:48
1 yıllık ücretsiz izine ayrılmak için şartlar nedir?
onayı il emniyet müdürü mü verir ? Personel daire başkanı mı?

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Sözlük

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