DGS online kurs

En iyi online kurs ya da DGS kampı nedir bilgisi olan veya öneride bulunabilecek olan var mı? Ankara'da örgün de olabilir. 2 ay kaldı temelim iyidir, üzerine koyup kazanabilirim diye düşünüyorum

En iyi online kurs ya da DGS kampı nedir bilgisi olan veya öneride bulunabilecek olan var mı? Ankara'da örgün de olabilir. 2 ay kaldı temelim iyidir, üzerine koyup kazanabilirim diye düşünüyorum