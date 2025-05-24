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Editörler : Changes


24 Mayıs 2025 01:00
Psikoloji!! Yardım!!

Şöyle bir konu başlıklarına baktımda yalnız değilmişim çoğu başlık psikolojik sorunlar hakkında arkadaşlar bende 9 aydır unipolar depresyon ve anksiyete panik bozukluk tanısı aldım sıcak bakmasamda ilaç kullanıyorum ama fayda ettiğini zannetmiyorum çektiğim sıkıntıları tarif bile edemem şimdi aklımdaki soru 7 yıllık memurum olurda göreve devam edemessem malulen emekli olabilirmiyim birde maaşı cokmu düşük olur?

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