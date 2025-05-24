Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mayıs 2025 01:43
Jandarmanın ikm'ye kimlik sorması

Malum jandarmanın böyle bir yetkisi var ama her gün kimlik sorması ne derece doğrudur sormak istiyorum? jandarma elbette memurdan şüphelendiğinde, tanımadığında ya da sivil geldiğinde kimlik sorsun. Ama rutin olarak her kuruma girişte servisin içine kadar girerek gbt yapar gibi kimlik sorması ne kadar etik? yani insanlar kendi çalıştığı kuruma girerken zaten x ray, duyarlı kapı ve göz okumadan geçiyor bir de üstüne de kimlik sordurularak kim nereye varmak istemektedir merak ediyorum.

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