Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2025 03:20
Ç.M.B il il çalışma sistemleri

Bekci arkadaslar hangi şehir hangi sistemde çalışıyor? İstanbul 1+1 olmuş diyorlar.Dogru mudur?


Alp340626
Aday Memur
24 Mayıs 2025 06:36
hiç gitmeyin işe

memuraday-y
Şube Müdürü
24 Mayıs 2025 19:03

::):):):)

Alp340626, 2 gün önce
hiç gitmeyin işe

Poyraz2727
Aday Memur
24 Mayıs 2025 22:18

TAMAM SEN OYLE DEDİN DİYE GİTMİYCEKLER İŞE

Alp340626, 2 gün önce
hiç gitmeyin işe

Alp340626
Aday Memur
25 Mayıs 2025 07:03
geldi gece kartalı
Poyraz2727, 2 gün önce

TAMAM SEN OYLE DEDİN DİYE GİTMİYCEKLER İŞE


Yok yaaaa
Aday Memur
25 Mayıs 2025 07:24
50bın nufuslu ılcede. haftada 40 saat. 2+1 çalışıyorlar. saat 21->05 arası

memuraday-y
Şube Müdürü
25 Mayıs 2025 10:59

Bence çok rahat ?

Yok yaaaa, Dün
50bın nufuslu ılcede. haftada 40 saat. 2+1 çalışıyorlar. saat 21->05 arası

Yılmaz8765
Aday Memur
25 Mayıs 2025 13:17
İstanbul 10 saat uzeri 1+1 e döndüler adamlar hep gece çalışıyor onlar adına sevindim inşallah bizler için de bir iyilesme olur

Alp340626
Aday Memur
25 Mayıs 2025 14:24
merak etme biz daha çok çalışırız
Yılmaz8765, Dün
İstanbul 10 saat uzeri 1+1 e döndüler adamlar hep gece çalışıyor onlar adına sevindim inşallah bizler için de bir iyilesme olur

klanet11
Aday Memur
25 Mayıs 2025 19:40

Sana ne battı

Alp340626, 2 gün önce
hiç gitmeyin işe

Yılmaz8765
Aday Memur
26 Mayıs 2025 00:35
aynı teşkilattayiz birine yapılana sevin mutlu ol ki Allah sana da nasip etsin bu zamana kadar hep çok çalıştık yine çalışırız
Alp340626, Dün
merak etme biz daha çok çalışırız

Poyraz2727
Aday Memur
26 Mayıs 2025 03:31

Yok daha gelmedi gelseydi yazardı :)

Alp340626, Dün
geldi gece kartalı
Toplam 11 mesaj

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