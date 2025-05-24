Ç.M.B il il çalışma sistemleri

İstanbul 10 saat uzeri 1+1 e döndüler adamlar hep gece çalışıyor onlar adına sevindim inşallah bizler için de bir iyilesme olur

İstanbul 10 saat uzeri 1+1 e döndüler adamlar hep gece çalışıyor onlar adına sevindim inşallah bizler için de bir iyilesme olur