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Editörler : Lanet


24 Mayıs 2025 06:59
yardımcı olabilir misiniz acaba? Üniversite

Arkadaşlar merhaba sizden öncelikli ricam yaşımı sormamanız. Ben lise eşit ağırlık çıkışlıyım ama tıp fakültesi okumak istiyorum. Alan kalktı diye biliyorum. Yani hukuk filan okumak istemiyorum hiç ilgimi de çekmiyor.alan dışı tercih yapabilir miyim? Yani sayısaldan okuyabilir miyim?

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