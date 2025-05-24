Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2025 08:08
Pomem genel sağlık psikiyatri

Merhaba herkese. Acil bölümünden uyutucu sükinleştirici serum kullandım bir sefer. Bu durum e nabızımda gözüküyor. Pomemde genel sağlık da bu konudan dolayı sıkıntı yaşarmıyım acaba

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