Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Mayıs 2025 10:26
Kamuda Taşra Uzmanlarının Maaş Düzenlenmesi
Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Kariyer Meslek Mensuplarının Dikkatine!!! Kariyer meslek mensuplarımızın yıllardır süregelen özlük hakları konusundaki mağduriyetinin giderilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda, taşra teşkilatlarında görev yapan kariyer meslek gruplarımızın özlük haklarının 375 sayılı KHK'ya eklenerek yasal güvence altına alınması yönündeki talebimizi bir kez daha ve güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Eğer kariyer meslekler için yeni bir özlük hakkı düzenlemesi yapılacaksa, 2011 yılından bu yana görmezden gelinen ve mağduriyet yaşayan meslek mensuplarımızın bu çalışmada öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Yeni düzenlemelerin, mevcut mağduriyetleri daha da derinleştirmeyecek şekilde tasarlanması en temel beklentimizdir. Bu doğrultuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na sunulan ve imzaya açık olan D28-18570 sayılı dilekçeye tüm meslektaşlarımızın destek vermesi büyük önem taşımaktadır. Sesimizi daha güçlü duyurmak ve haklı taleplerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için hep birlikte hareket etmeliyiz.

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