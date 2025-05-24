Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2025 11:53
POMEMDE MÜLAKAT İZNİ?

31.donem POMEM öğrencisiyim sağlık işlemlerim devam ediyor elenme ihtimalim var bende bunu göz önüne alarak TSK ya başvurmuştum

POMEM de mülakat izni verirlermi

Polislikten sağlıktan elenirsem işsiz kalmak istemiyorum ortada kalmak istemiyorum yaşım gereği başkaa yere de basvuraam izin vermezlerse ne yapabilirim

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