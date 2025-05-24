Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


24 Mayıs 2025 12:58
önlisans ortaöğretim p94 puanını kullanabilirmi
kpss p94 ile Ogm alımına başvuru yaptım sonuclar mayısın son haftası yada haziranda açıklanacak aöf önlisans sınav sonuçlarıda 2 haziranda ilan edilecek mihtemelen mezun olarak sisteme düşermi yoksa bayramdan sonraya kalırmı? Böyle bir şey olursa derslerden bi tanesini yaz okuluna bırakmayı düşünüyorum.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Bugün olanlar 3 Birinin yüzündeki gülümsemeye vesile olmak 4 lohusa 2 ağlatan şarkılar 5 günün sözü 4 hafta içi işe geç kalma bahaneleri 1 erkek beyni 2 yurtdışına çıkmak 1 biz diziye başlayıp hayatı unutmak 2 çay molasında dönen efsane diyaloglar 1

Son Haberler

İzmir Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durumlarda Kamu Görevlilerince Uyulması Gereken Etik Davranış İlkeleriIğdır'da 2 milyar TL'lik uyuşturucu operasyonuKonya'da Şah-Mat operasyonu: 74 kadın kurtarıldı!Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında karar

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.