KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Mayıs 2025 13:01
önlisans mezunu olarak kpss ortaöğretim puanı kullanmak
kpss p94 ile Ogm alımına başvuru yaptım sonuclar mayısın son haftası yada haziranda açıklanacak aöf önlisans sınav sonuçlarıda 2 haziranda ilan edilecek mihtemelen mezun olarak sisteme düşermi yoksa bayramdan sonraya kalırmı? Böyle bir şey olursa derslerden bi tanesini yaz okuluna

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