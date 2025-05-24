önlisans mezunu olarak kpss ortaöğretim puanı kullanmak

kpss p94 ile Ogm alımına başvuru yaptım sonuclar mayısın son haftası yada haziranda açıklanacak aöf önlisans sınav sonuçlarıda 2 haziranda ilan edilecek mihtemelen mezun olarak sisteme düşermi yoksa bayramdan sonraya kalırmı? Böyle bir şey olursa derslerden bi tanesini yaz okuluna

kpss p94 ile Ogm alımına başvuru yaptım sonuclar mayısın son haftası yada haziranda açıklanacak aöf önlisans sınav sonuçlarıda 2 haziranda ilan edilecek mihtemelen mezun olarak sisteme düşermi yoksa bayramdan sonraya kalırmı? Böyle bir şey olursa derslerden bi tanesini yaz okuluna