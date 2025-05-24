kpss ortaöğretim puanı önlisans mezunu olduktan sonra kullanılırmı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
maaş gününden sonra 3 gün krallık yaşayanlar 1 Sizi rahatsız etmeye geldim 1 serpili 3 yurtdışına çıkmak 1 Siyah Cisim Işıması 1 buzdolabına bakıp ne yiyeceğim diye saatlerce düşünmek 1 Ebu Musa Cabir bin Hayyan 1 önümüzdeki 2 hafta çok önemli 1 buzlu badem 1 bugün işe gitmemek için uydurduğum iç ses yalanları 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.