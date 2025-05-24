Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


24 Mayıs 2025 13:06
kpss ortaöğretim puanı önlisans mezunu olduktan sonra kullanılırmı?
kpss p94 ile Ogm alımına başvuru yaptım sonuclar mayısın son haftası yada haziranda açıklanacak aöf önlisans sınav sonuçlarıda 2 haziranda ilan edilecek muhtemelen mezun olarak sisteme hemen düşermi yoksa bayramdan sonraya kalırmı? Böyle bir şey olursa derslerden bi tanesini yaz okuluna bırakmayı düşünüyorum risk almaya değermi?

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