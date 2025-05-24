Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2025 13:47
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Alp340626
Aday Memur
24 Mayıs 2025 13:55
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Toplam 1 mesaj

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Sözlük

buzdolabına bakıp ne yiyeceğim diye saatlerce düşünmek 1 ağlatan şarkılar 5 dost 1 hayatta mutlu olmanın yolları 4 hafta içi işe geç kalma bahaneleri 1 biz diziye başlayıp hayatı unutmak 2 Parol 1 Bir anını anlat 11 Lisede hoşlanılan kişiye ben bakamıyorum sen baksana kanka durum 4 şu an çalan şarkı 3

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