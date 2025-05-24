KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mayıs 2025 14:24
4001 alımı hk.

Lisans mezunu olarak tarih oluyoruz sanırım bu sene herhangi bir şekilde atama olur mu puanım 89 düz memurluk hayal oldu sanırım


enginar123
Aday Memur
24 Mayıs 2025 14:47

hayal demeyelim de gelme ihtimali her zaman var.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurluğa 35 yaş sınırı geliyorAtama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?35 yaş şartı tamamen kaldırılmalıdır.Hürriyetin B grubu KPSS ye yaş şartı geldi haberiKPSS B yaş şartı var mı?2025/1 merkezi atamaVakıflar genel müdürlüğüVgm çalışma şartları ekstrası vs.Peyzaj Mimarları PlatformuÇaykur'a Atananlar

Sözlük

önümüzdeki 2 hafta çok önemli 1 uyumayı planlayıp saatlerce internette gezinmek 2 buzlu badem 1 Küçükçekmece gölünün büyükçekmece gölünden daha büyük olması 1 adanalı gaspçı fikri 1 Haklı olmanın mutlu etmemesi 2 yurtdışına çıkmak 1 Sizi rahatsız etmeye geldim 1 Bir anını anlat 13 Lisede hoşlanılan kişiye ben bakamıyorum sen baksana kanka durum 4

Son Haberler

Kahve fiyatlarında sert düşüşGaziantep'te 14 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandıSuçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri ToplantısıYusuf Tekin: Eğitimde Bilgiye Erişimden Çok Beceri ÖnemliHatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.