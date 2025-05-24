Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


24 Mayıs 2025 14:50
Mesleğe Özel Yarışma Sınavı ?

Merhabalar bu konu hakkında bilgisi olan var mı? KPSS puanı yerine Sınav puanı baz alınıp aday seçilecek sanırım.

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