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Editörler : Lanet


24 Mayıs 2025 15:12
Yaşadıklarım travma sebebi mi

Konuyla alakasız olacak ama ben küçükken tacize uğradım evde uzun yıllar abimden babamdan şiddet gördüm okulda akran zorbaligina maruz kaldım öğretmen bile dis gorunusum hakkında kötü konuşuyordu bu yüzle öğretmenlik falan yapamazsın diye bunlar travma sebebi mi depresyona girmekte haklı miyim ne yapmaliyim

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