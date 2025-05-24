Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mayıs 2025 16:01
İkinci üniversite ders saydırma azami süresi?

Dostlar merhaba. yaklaşık 15 yıl oldu gazi eğitim fizik öğretmenliğinden mezun oldum. şimdi aynı fakültenin müzik öğretmenliği bölümüne girmek istiyorum. bu kadar uzun süre geçmişken ilk üniversitemden aldığım pedagoji derslerini veya varsa başka ortak dersleri saydırabilir miyiz? bunun bir süresi var mı? bazı yerlerde 5 yıldan fazla süre geçmemeli diyor saydırmak istediğiniz dersleri almış olduğunuz tarih. bununla ilgili bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025 İl içi atama sonuçlarıKurban bayramı tatili uzar mı?İl içi sıramatik sistemiÖğrenci gelmezse ek ders sorunu!!!İller Arası Türkçe Branşı Giresun Gelir mi?Promosyon ve yer degisikligiEk ders bayramdan önce yatar mı?Tarih 22.05.2025 ve İller Arası Tayin Muamması (Ne açıklama var, ne de başvuru ekranı açıldı)2025 İsteğe Bağlı İl Dışı Atamaları

Sözlük

asgari ücret ile uzaya çıkma planlarım 1 ağlatan şarkılar 5 şu an çalan şarkı 3 Sizi rahatsız etmeye geldim 1 zamanla yarışmak 1 telefonu şarja takıp takmayı unutma sanatı 2 köy düğünleri 4 uyumayı planlayıp saatlerce internette gezinmek 2 Ceren kız der ki. 4 Vuslat mı,hasret mi?Adını sen koy. 3

Son Haberler

Kahve fiyatlarında sert düşüşGaziantep'te 14 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandıSuçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri ToplantısıYusuf Tekin: Eğitimde Bilgiye Erişimden Çok Beceri ÖnemliHatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.