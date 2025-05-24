Promosyon iadesi

ha bide tamamını isteme durumu olmaz örneğin 3 yıllık anlaşma yapıldı ve sen kasımdan şubata kadar çalıştın 4 aylık promosyon senin geri kalan 32 aylık kısmı talep eder ve alır

ha bide tamamını isteme durumu olmaz örneğin 3 yıllık anlaşma yapıldı ve sen kasımdan şubata kadar çalıştın 4 aylık promosyon senin geri kalan 32 aylık kısmı talep eder ve alır