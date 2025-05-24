Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2025 16:15
Promosyon iadesi

Aklıma bir şey takıldı bilen varsa yardımcı olursa sevinirim şuan aktif olarak çalışıyorum hamileyim örnek kasımda prosmosyon aldığımız zaten ben 2026 Şubat gibi ücretsiz izne ayrılacağım promosyonu geri isteme durumu olur mu yoksa olmaz mı


Mthcl
Aday Memur
24 Mayıs 2025 16:18
promosyon geri alınır net . çünkü aldıgın maaş üzerinden değil alacagın maaş üzerinden hesaplanan promosyon veriliyor . ücretsiz izinde maaş almayacagın için promosyonu geri talep eder banka vermezsen ıcra yoluna basvurur

Mthcl
Aday Memur
24 Mayıs 2025 16:20
ha bide tamamını isteme durumu olmaz örneğin 3 yıllık anlaşma yapıldı ve sen kasımdan şubata kadar çalıştın 4 aylık promosyon senin geri kalan 32 aylık kısmı talep eder ve alır
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