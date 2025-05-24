Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mayıs 2025 16:43
Sıra ataması

Sıra atamasında tercih edilen okullar temmuz ayındaki mazeret tayinine açılacak mı


bahçesaray
Şef
24 Mayıs 2025 17:04
hayır

esrayhn
Aday Memur
24 Mayıs 2025 17:51

O zaman bir çok merkez okul kapalı olacak


matematikçi10
Şef
24 Mayıs 2025 18:50
Zaten şu an il içinde istenip sıraya giren (ilk 2tercihe alınan) okullar boş olmadığı için birisi atanmadı. iller arasında zaten açık olmadığı için birisi atanamayacak. Birisi giderse sırayı çalıştıracaklar birisi atanacak. birisi atanacağ için il içi mazerette yine açık olmayacak. muhtemel boşalacak işini nasıl yapacaklar bilemiyorum ama. Sıra tayini olan yerlerden eş durumu isteyen kişilerin yerlerini muhtemel boşalacak olarak göstermeyebilirler.
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