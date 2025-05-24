Sıra ataması

Zaten şu an il içinde istenip sıraya giren (ilk 2tercihe alınan) okullar boş olmadığı için birisi atanmadı. iller arasında zaten açık olmadığı için birisi atanamayacak. Birisi giderse sırayı çalıştıracaklar birisi atanacak. birisi atanacağ için il içi mazerette yine açık olmayacak. muhtemel boşalacak işini nasıl yapacaklar bilemiyorum ama. Sıra tayini olan yerlerden eş durumu isteyen kişilerin yerlerini muhtemel boşalacak olarak göstermeyebilirler.

Zaten şu an il içinde istenip sıraya giren (ilk 2tercihe alınan) okullar boş olmadığı için birisi atanmadı. iller arasında zaten açık olmadığı için birisi atanamayacak. Birisi giderse sırayı çalıştıracaklar birisi atanacak. birisi atanacağ için il içi mazerette yine açık olmayacak. muhtemel boşalacak işini nasıl yapacaklar bilemiyorum ama. Sıra tayini olan yerlerden eş durumu isteyen kişilerin yerlerini muhtemel boşalacak olarak göstermeyebilirler.