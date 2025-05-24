Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mayıs 2025 17:51
İl içi yer değiştirme İptal talebi.

İliçi atama sonucunu iptal ettirmek isteyen var mı arkadaşlar


ebuducane
Daire Başkanı
24 Mayıs 2025 20:58
ibdal yasaklandı

KARATEPE84
Aday Memur
24 Mayıs 2025 21:11

Ne için

ebuducane, 2 gün önce
ibdal yasaklandı

Circassian55
Aday Memur
24 Mayıs 2025 21:37
iptal hakkı çok saçma bişeydi yıllardır suistimal edildi zaten. Son bulması iyi oldu. umarım asla iptal hakkı vermezler bir daha

KARATEPE84
Aday Memur
25 Mayıs 2025 09:41

?


KARATEPE84
Aday Memur
25 Mayıs 2025 12:32

.


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
25 Mayıs 2025 13:54

İptal ettikten sonra iptali iptal etmeyi düşünen var mı?


KARATEPE84
Aday Memur
25 Mayıs 2025 14:00

Var


KARATEPE84
Aday Memur
25 Mayıs 2025 15:32

Ben açmasam bir başkası açacaktı


metaverse
Memur
25 Mayıs 2025 17:39
iptal hakkı verilmesin! net! ne bu okumuş adamsınız istemiyorsan neden yazıyorsun?

KARATEPE84
Aday Memur
25 Mayıs 2025 18:01

Belki iptal isteyen vardır diye


todoshi.kuluku.8590
Aday Memur
25 Mayıs 2025 23:49

Doğru, yetişkin insan öğretmen olmuş çalışacağı okulu belirleyemiyorsa ne hakkı verilecek ona

Circassian55, 2 gün önce
iptal hakkı çok saçma bişeydi yıllardır suistimal edildi zaten. Son bulması iyi oldu. umarım asla iptal hakkı vermezler bir daha

todoshi.kuluku.8590
Aday Memur
25 Mayıs 2025 23:50

Yok!


todoshi.kuluku.8590
Aday Memur
25 Mayıs 2025 23:52

Tayininiz nereye çıktı ki pişman olup iptal istiyorsunuz


KARATEPE84
Aday Memur
26 Mayıs 2025 06:32

Çıkmadı

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