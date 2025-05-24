Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2025 18:18
Mukayit arkadaşlara bir soru?

Devrelerim abilerim bir konu hakkında özelden bir sorum olacaktı.Burada paylaşmam mesleki açıdan uygun olmaz diye yazmadım.Lutfen özel mesaj ya da konu altına yazar misiniz ben ulasayim


veba1982
Genel Müdür
24 Mayıs 2025 18:22
yaz bana
Toplam 1 mesaj

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