Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


24 Mayıs 2025 18:20
Kaymakamlik tarafından komisyonda görevlendirilme

Afad'da Jeoloji mühendisi olarak görev yapmaktayım. Yıllar önce iş güvenliği uzmanlığı sertifikası almıştım Kaymakamlik tarafından Şubat ayinda İşyerleri Denetimleri kapsamında İSG komisyonunda görevlendirildim Çalıştığım ilçedeki kamu ve özel okulları denetledik Şimdi de benim ve kurumumun bilgisi olmaksızın ilçedeki otellerin çevre atık yönetimi komisyonunda görevlendirilmişim Ben çevre mühendisi teknikeri teknisyeni değilim konu ile alakalı bilgim tecrübem yok Denetim sonucunda tutanak hazırlaniyor ve atılan imzaların yasal sorumlulugu var Komisyonda görev almak istemiyorum sonuçta benim ihtisas alanım değil. Bu konuda ne yapabilirim?

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