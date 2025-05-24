2.defa eşe tabi olma

referanssız bu işi yap da göreyim ikiniz de ayrı illere bak nasıl düşüyonuz. riske atma kardeşim emniyet vermez o dediği kişiler arkadaşın referanslı. emniyet bir kez sizi birleştirir sonra sana tabidir eşin

referanssız bu işi yap da göreyim ikiniz de ayrı illere bak nasıl düşüyonuz. riske atma kardeşim emniyet vermez o dediği kişiler arkadaşın referanslı. emniyet bir kez sizi birleştirir sonra sana tabidir eşin