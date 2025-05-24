Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2025 18:21
2.defa eşe tabi olma

Eşim kadrolu hemşire bulunduğum ilin hizmet süresini doldurdum eşim tatin tercihi yapıp gitse bende ona tabi olup gidebilir miyim daha önce 1 sefer bu haktan yararlandim


Alpera1
Aday Memur
24 Mayıs 2025 18:27
süren dolduysa daha önce bu şekilde yapan biliyorum dilekçe yazıp mazeretle gitti

sımseeekk
Şef
24 Mayıs 2025 18:31
referanssız bu işi yap da göreyim ikiniz de ayrı illere bak nasıl düşüyonuz. riske atma kardeşim emniyet vermez o dediği kişiler arkadaşın referanslı. emniyet bir kez sizi birleştirir sonra sana tabidir eşin
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