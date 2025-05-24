Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
24 Mayıs 2025 19:23
İl dışı atama Haziran ilk hafta başlamalı

Bayramdan önce süreç başlamalı

Çok Yazılan Konular

Sağlık Memuruyken Hukuk Müşaviri Olunabilir mi?Eş Durumu Tayini YardımSağlık Mazaret ReddiYolluk Hesaplamaİl İçi Görevlendirme Hk.Soru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Kurban Bayramı Tatili 10 gün Olur mu ?Promosyon Beklentiniz Ne Kadar Arkadaşlar?Refakat İzni ve İller Arası Tayinİzin Hakkım var mı ?

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 2 hayatta mutlu olmanın yolları 7 sabah diyete başlayıp akşam iskender ile son verenler 2 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 3 crops35 18 Roulettee 10 Bugün olanlar 1 lohusa 3 buzdolabına bakıp ne yiyeceğim diye saatlerce düşünmek 1 akademik rakı 6

Son Haberler

İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana GeldiBayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacakSoylu: 300 Yıllık Makas Kapanıyor, Terörsüz Türkiye YakınEmre Belözoğlu: 15 Haziran'a Kadar Geleceğim NetleşecekX'te Yaşanan Kesintiler Sonrası Musk'tan Kritik Açıklama

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.