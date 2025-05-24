KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mayıs 2025 20:22
Kpss çalışma önerisi

Merhaba arkadaşlar,

Önümüzdeki kpss için nasıl çalışmam gerektiğine dair çok kafa karışıklığı yaşıyorum. Herhangi bir plan uygulayamıyorum. Tek derse odaklanaraktanmı çalışmam lazım, yoksa her derse eşit seviyede bölerekmi çalışmam gerek bilmiyorum. Bu snavdan gerçektende iyi bir puan almam lazım. Abilerim ablalarım nacizane güzel tavsiyeleriniz, uyguladıgınız çalışma taktiklerine ihtiyacım var. Evden youtubedan çalışarak ilerleme imkanım var sadece, lütfen yardımcı olursanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Memurluğa 35 yaş sınırı geliyorAtama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?35 yaş şartı tamamen kaldırılmalıdır.Hürriyetin B grubu KPSS ye yaş şartı geldi haberiKPSS B yaş şartı var mı?2025/1 merkezi atamaVakıflar genel müdürlüğü4001 alımı hk.Vgm çalışma şartları ekstrası vs.Peyzaj Mimarları Platformu

Sözlük

kabak tadı vermek 2 Siyah Cisim Işıması 1 Roulettee 10 Dünya sürgününün çabuk bitmesi düşüncesi 1 Seni en çok etkileyen tarihi olay 3 Bir anını anlat 13 şu an çalan şarkı 3 ağlatan şarkılar 4 yaş almasına rağmen karizmasını güzelliğini kaybetmeyenler 1 hayatta mutlu olmanın yolları 7

Son Haberler

İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana GeldiBayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacakSoylu: 300 Yıllık Makas Kapanıyor, Terörsüz Türkiye YakınEmre Belözoğlu: 15 Haziran'a Kadar Geleceğim NetleşecekX'te Yaşanan Kesintiler Sonrası Musk'tan Kritik Açıklama

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.