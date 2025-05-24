Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Mayıs 2025 23:11
Eşinin yurtdışı görevi nedeniyle ücretsiz izinde olan öğretmen il içi özür grubu atamalarına başvuru

Merhabalar... Eşimin yurtdışı görevi nedeniyle ücretsiz izindeyim. Bu Ağustos'ta iznim bitiyor ve göreve başlayacağım. Yaz dönemi özür grubu atama başvuruları dönüş tarihimizden önce başlıyor. Ücretsiz izindeyken başvuru yapabilir miyim? Bilgisi olan öğretmen ve idareci arkadaşlar cevaplayabilirlerse çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

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