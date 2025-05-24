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Editörler : Pangaea
Eşinin yurtdışı görevi nedeniyle ücretsiz izinde olan öğretmen il içi özür grubu atamalarına başvuru
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