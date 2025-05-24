KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mayıs 2025 23:53
2024/2 ile Çaykur'a atandım bilgi almak isteyen yazabilir

Merhaba arkadaşlar 2024 kpss ile 2.tercihler yaklaşıyor kurum hakkında sorusu olan yazabilir insan kaynaklari memuru olarak çalışıyorum biz kolay kolay bilgi alamamıştık düşünen arkadaşlar varsa yardımcı olurum


imagination7
Aday Memur
25 Mayıs 2025 03:08

Merhaba, Öncelikle bilgi almak bazı durumlarda zor olabiliyor ince düşünceniz için teşekkürler. Çaykurdan ziyade merkezi atamada tercih sonuçları ne kadar sürede açıklandı. Siz ne zaman işbaşı yaptınız. Birde Çaykurdan memnun musunuz ? Kit düşünenler için. İyi forumlar

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