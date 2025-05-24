KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mayıs 2025 23:53
2024/2 ile caykura atandim bilgi almak isteyen yazabilir

Merhaba arkadaşlar 2024 kpss ile 2.tercihler yaklaşıyor kurum hakkında sorusu olan yazabilir insan kaynaklari memuru olarak çalışıyorum biz kolay kolay bilgi alamamıştık düşünen arkadaşlar varsa yardımcı olurum

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