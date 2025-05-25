Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Mayıs 2025 00:19
Ücretsiz izinde eş durumu tayini

Merhabalar arkadaşlar,doğum sonrası ücretsiz izinde iken eş durumu tayini isteyebiliyor muyum ? İsteniyorsa başlayıs yapıp mı dilekce vermem gerekiyor yoksa izinde iken verilen dilekce kabul görüyor mu? Ben zabıt katibiyim eşim polis memuru.


basaramadıkabi
Aday Memur
25 Mayıs 2025 00:25
ücretsiz izindeyken aile birliği mazeret tayini talebinde bulunabilirsiniz.
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